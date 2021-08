Column: Wat Vindt Huib Daarvan?

Het is wel duidelijk dat we in een crisis zitten. De overheid kondigt maatregel na maatregel aan. Er komen steeds meer regels voor iedereen. Rechten die afgenomen waren, worden niet teruggegeven. Maar wat is nou een crisis? In het oude Grieks had crisis niet slechts de betekenis dat alles in de soep loopt. Het had een diepere betekenis waarin zaken helder worden. En het begint langzaamaan helder te worden hoe de huidige crisis ontstaan is en voortduurt.

Want die twee weken lockdown die nodig was, die duurde ineens een jaar. En die prik die voor veel mensen helemaal niet nodig was maar dan mochten ze weer naar een festival en op vakantie, die gaf wel bijwerkingen maar de festivals werden afgelast. Wel zuur voor jongeren die nul risico lopen op corona en veel beter af waren geweest door immuniteit te krijgen door corona door te maken. Dat is een ongemakkelijke stelling maar inmiddels wel wetenschappelijk aangetoond. Maar ja, dat krijg je als de politiek zich met medische zaken gaat bemoeien. Helder wordt nu dat ze dat niet moeten doen.

De lockdown -zo wisten de politici- ging meer levens kosten dan dat het zou redden. Oud CBS directeur Jan van der Zanden diende in september 2020 een WOB verzoek in bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat om inzicht te krijgen in de kosten/baten analyse van de overheid t.a.v. de lockdown. Pas negen maanden later, op 8 juni 2021 ontving hij de stukken. De data waren schokkend. Een lockdown werd ontraadden aangezien er 520.000 gezonde levensjaren vernietigd zouden worden. Het is nu helder dat de overheid hele andere belangen had.

Men moest onzinnige maatregelen opvolgen. Ondernemers, horeca, scholen en musea moesten dicht. Er was een helder beleid tav pandemieen tot 2020, waarin kwetsbaren werden beschermd, maar dat werd overboord gegooid. En massaal werden mensen geprikt, met alle gevaren van dien. Wat de medici al jaren weten, is dat vaccineren tijdens een epidemie een verhoogde kans geeft op gevaarlijke varianten. En dat is precies wat er nu gebeurt. Dat is wel helder aan het worden.

Het Chinese ‘woord’ voor crisis bestaat uit twee karakters, die voor gevaar en mogelijkheden. Het gevaar hier is, dat de mensen die geen vaccinatie tegen corona willen, nu de schuld krijgen van de maatregelen. Er moet immers een zondebok zijn, nietwaar? Dat het de overheid is die de burgers dit aandoet, en dat die met gevaarlijk discriminerende vaccinatiepaspoorten jou dwingt om te laten zien dat je gezond bent, dat ontgaat de meesten. Op social media zie je de meest idiote onzin uitgekraamd worden hierover. Gevaarlijke onzin want het gaat niet om oma die wel geprikt is en die puber die het niet wil. De werkelijke crisis is die tussen burgers en de overheid.

Het gevaar zit er in dat de overheid deze idiotie nog langer aan ons oplegt. Dat journalisten monddood worden gemaakt. Dat geheime rapporten nooit het daglicht zien. Dat er een vierde vijfde zesde prik nodig is om je “vrijheid” te bewaren tegen een virus wat gevaarlijk is voor bejaarden en een handvol pechvogels. Ik heb de bijwerkingen gezien van de vaccins. Voor mij is helder dat de afweging tussen vaccinatie met risico en ziek worden aanvaardbaar is. Iedereen is daar nu nog vrij in.

Om met de Chinese variant van crisis af te sluiten, er is een gevaar, er zijn ook mogelijkheden. De mogelijkheid bestaat dat we beginnen in te zien dat de overheid ons 520.000 gezonde levensjaren heeft ontstolen. Dat het de horeca heeft vernield, dat er miljarden zijn verkwanseld aan mondkapjesdeals, teststraten om de cijfers op te krikken – en we hebben de mogelijkheid om ons uit deze crisis te bewegen. Omdat nu wel helder is welke belangen de overheid heeft. En dat is niet uw vrijheid, want anders was u nu lekker op een festival, of naar Spanje, zonder stokje in je neus of prik in uw arm.

NB: voor de mensen die willen nalezen hoe slechte vaccins leiden tot gevaarlijke varianten van een virus, hier een korte uitleg: Sommige vaccins maken virussen gevaarlijker | BNR Nieuwsradio