Daling aantal nieuwe coronabesmettingen zet door in augustus

Tussen zaterdag- en zondagochtend zijn er 2350 nieuwe coronabesmettingen aan het licht gekomen. Daarmee zet de daling van het aantal nieuwe besmettingen bij de start van de maand augustus door; het is het laagste aantal sinds 6 juli, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Een week geleden werden er op zondag nog 4611 besmettingen vastgesteld, de week daarvoor 10.191. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 24.509 positieve tests, gemiddeld zo’n 3501 per dag. Het cijfer van zondag ligt daar dus een stuk onder.

In de gemeente Amsterdam werden de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld, dat waren er 194. Daarna volgt Rotterdam met 107, Den Haag met 89, Westland met 42 besmettingen en Eindhoven met 41 positieve tests.

De afgelopen 24 uur werden er 2 sterfgevallen door corona vastgelegd. Dat betekent niet dat zij tussen zaterdag- en zondagochtend zijn overleden, het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval is geregistreerd. Zaterdag werden er 6 sterfgevallen gemeld. In totaal werden afgelopen week 29 sterfgevallen door corona geregistreerd, zo’n 4 per dag gemiddeld.