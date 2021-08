Krant: Pfizer en Moderna verhogen prijzen voor hun coronavaccins

Farmaceuten Pfizer en Moderna hebben de prijzen voor hun coronavaccins verhoogd in een nieuwe deal met de Europese Unie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times, dat het contract heeft ingezien.

De nieuwe prijs voor een vaccin van Pfizer was 15,50 euro en is nu 19,50 euro. Moderna verhoogde de prijs van 19 euro naar 21,50 euro. Een bron vertelt de Financial Times dat de farmaceuten meer geld vragen omdat hun vaccins beter werken dan die van concurrenten.

In mei werd een deal met Pfizer afgesloten. Daardoor kan de Europese Unie kan de komende twee jaar rekenen op 1,8 miljard coronavaccins van Pfizer/BioNTech. De EU en de fabrikant hielden toen geheim wat de unie voor het vaccin betaalt. Het Pfizer-vaccin is een van de duurdere coronavaccins. Eind juni werd bekend dat de Europese Commissie 150 miljoen extra doses van het coronavaccin van het Amerikaanse Moderna heeft gekocht. Ook toen zijn geen prijzen bekendgemaakt. Het is niet duidelijk of de Financial Times de voorwaarden van deze contracten heeft ingezien.

Brussel heeft bij verschillende vaccinmakers al miljarden doses besteld, meer dan genoeg om alle ongeveer 450 miljoen EU-burgers in te enten. Maar mogelijk blijkt het nodig om de prik te herhalen of duiken er virusmutanten op die een extra dosis vergen. Daarop wil de commissie voorbereid zijn.

De effectiviteit van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech daalt na zes maanden naar 84 procent, meldden onderzoekers afgelopen woensdag in een voorpublicatie. Op het hoogtepunt ligt de werkzaamheid op 96 procent. Aan het onderzoek deden wereldwijd meer dan 44.000 vrijwilligers mee. Het middel van Pfizer beschermt voor 97 procent tegen ernstig ziekteverloop, staat in het onderzoek.

De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn mogelijk veel effectiever na een derde prik, zo zouden de eerste resultaten van een onderzoek door de vaccinmakers aantonen. De antistoffen tegen corona zouden na de derde prik vijf tot tien keer zo hoog zijn als na twee prikken. Israƫl biedt de mogelijkheid van een derde prik al aan in de groep 60-plussers.