Aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen

Het aantal nieuwe positieve coronatests is maandag voor de vierde dag op rij gedaald. Tussen zondag- en maandagochtend zijn er 2136 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal in bijna een maand tijd.

Een week geleden werden er op maandag nog 3845 besmettingen vastgesteld, de week daarvoor 8878. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 22.762 positieve tests. Dat zijn er gemiddeld 3252 per dag.

De afgelopen 24 uur werd er, voor het eerst in twee weken, geen enkel sterfgeval door corona vastgelegd. Zondag werden er twee sterfgevallen gemeld.

In Amsterdam werden de meeste nieuwe besmettingen geteld afgelopen etmaal, in totaal 118. In Den Haag werden 77 positieve tests geteld en in Almere 74. In Rotterdam en Utrecht kregen respectievelijk 57 en 44 mensen een positieve testuitslag.

Sinds het begin van de uitbraak, bijna anderhalf jaar geleden, zijn 1,86 miljoen mensen positief getest. Ruim 17.700 mensen zijn aan het virus zijn overleden.