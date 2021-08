Aantal ziekenhuispatiënten met Covid-19 stijgt op Curaçao

Het aantal patiënten met Covid-19 stijgt aanzienlijk op Curaçao. Op 26 juli waren er nog twee mensen opgenomen in het ziekenhuis, van wie één op de intensive care. Op 1 augustus ging het om vijftien, van wie drie op de ic.

Curaçao kent sinds vorige maand een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen. Dat is gestegen van 20 op 1 juli naar 616 op 1 augustus, voornamelijk door de Delta-variant.

Lange tijd leek de stijging van het aantal besmettingen, in eerste instantie vooral onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar, nauwelijks gevolgen te hebben voor het aantal ziekenhuisopnames. Maar dat is sinds vorige week veranderd. Het ziekenhuis maakte vorige week bekend dat verreweg de meeste mensen die worden opgenomen niet of niet volledig zijn gevaccineerd.

Curaçao kent een redelijk succesvol vaccinatieprogramma. Van de ruim 160.000 bewoners zijn meer dan 92.000 mensen één keer geprikt. Ongeveer 82.000 mensen hebben twee inentingen gehad.