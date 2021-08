Alle zeelieden in haven Rotterdam kunnen vaccinatie krijgen

Alle zeevarenden in de haven van Rotterdam kunnen vanaf maandag worden gevaccineerd tegen corona. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt voor deze proef samen met onder meer de Arbo Unie en de KNVR, de branchevereniging voor de zeescheepvaart.

Eerder konden alleen zeelieden worden gevaccineerd die varen onder Nederlandse vlag of voor een Nederlandse rederij, of ze nu Nederlander zijn of niet. De uitbreiding naar alle zeevarenden is een proef die twee maanden duurt. Er zijn 10.000 Janssen-vaccins beschikbaar voor alle zeeschepen. Van dat vaccin is maar één dosis nodig.

De Rotterdamse haven heeft zich naar eigen zeggen vanaf het begin van de pandemie ingezet voor zeevarenden, onder andere door het ontvangen van zeeschepen die op andere plekken in de wereld geweigerd werden. Daarnaast heeft de haven wisselingen van bemanningen mogelijk gemaakt die op andere plekken niet konden plaatsvinden.