Coronaregels voor evenementen minder streng dan OMT adviseerde

Het Outbreak Management Team (OMT) had liever een strenger coronatestbeleid voor evenementen gezien en stelde voor om meezingen tijdens evenementen te ontraden. Dat blijkt uit het advies dat aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet heeft het advies voor een aantal strenge maatregelen niet overgenomen omdat die niet uitvoerbaar zouden zijn.

Het OMT had graag gezien dat de antigeentest, waarmee bezoekers een evenement kunnen bezoeken, hooguit 24 uur oud mogen zijn aan het eind van het evenement. Dat is niet realistisch, zo vindt het kabinet. Het zou voor evenementen die lang duren namelijk in de praktijk betekenen dat mensen zich ook ’s nachts moeten laten testen, schrijft demissionair zorgminister Hugo de Jonge aan de Kamer.

Het kabinet zag een dringend advies om publiek te ontraden om mee te zingen evenmin zitten. Dat is volgens de minister “niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar”. Artiesten onderling afstand laten bewaren, zoals het OMT had voorgesteld, hoeft ook niet. Voor kunst- en cultuur is namelijk een uitzondering gemaakt op de regels als de artiesten anders “deze activiteiten niet op gepaste wijze” kunnen uitoefenen.

Eerder op de dag kondigde demissionair premier Mark Rutte aan dat mensen die het Janssen-vaccin hebben gekregen vanaf 14 augustus pas vier weken na hun prik een vaccinatiebewijs voor binnenlands gebruik kunnen krijgen. Dat was twee weken. Het OMT heeft dat geadviseerd omdat na twee weken wel goede bescherming tegen een mild virusverloop optreedt, maar in de dagen daarna de bescherming tegen ernstige besmetting nog verder toeneemt, blijkt uit het nieuwe advies.

De strengere regels voor evenementen waren ook al aangekondigd door Rutte. Ze gelden tot 1 september, waardoor er ook overlap is met de introductieperiodes op scholen en universiteiten. Deze regels gelden ook voor hen, benadrukt De Jonge in de brief.

Het OMT laat wel een kleine opening. Als de virussituatie zich de komende dagen ontwikkelt zoals het de afgelopen dagen ging, kan het zijn dat er in de tweede helft van augustus iets meer mogelijk is. Mensen die aantoonbaar getest, gevaccineerd of hersteld zijn, zouden dan wellicht eendaagse evenementen kunnen bezoeken. Daarbij hoeven ze geen afstand te bewaren en geen vaste zitplek te hebben. Zo zouden ook meer activiteiten in de introductieweken mogelijk worden.