Dinsdag stille tocht voor doodgestoken jongen (15) in Rotterdam

Dinsdag is in Rotterdam een stille tocht voor de 15-jarige jongen die vorige week donderdag werd doodgestoken in de wijk Beverwaard, zegt een woordvoerster van de gemeente Rotterdam. Dat gebeurt op verzoek van de familie van de jongen. Hoe laat en waar de tocht precies wordt gehouden, is nog niet bekend.

In een verklaring schrijft de gemeente “met afschuw te hebben kennisgenomen van het steekincident, waarbij een jong leven zinloos is beëindigd”.

De politie heeft vrijdag een leeftijdsgenoot aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident. Hij had zichzelf gemeld bij de politie. Zijn precieze rol wordt onderzocht.