Meer dan 700 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is maandag gestegen tot 719, het hoogste aantal sinds 11 juni. Het gaat om een toename van 36 patiënten vergeleken met zondag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen 522 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 26 meer dan zondag. Op de ic’s liggen in totaal 197 ernstig zieke covidpatiënten, 10 meer dan de voorgaande dag.

Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 60 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic’s werden 21 mensen binnengebracht.

Het aantal covidpatiënten in ziekenhuizen is in ongeveer drie weken verdrievoudigd. Twee maanden geleden lagen er echter nog twee keer zoveel patiënten met corona.

Premier Mark Rutte verwacht dat de druk op de ziekenhuizen deze week stopt. Dat komt doordat het aantal positieve coronatests al een tijdje daalt. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), sprak eerder de verwachting uit dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten oploopt tot ongeveer 800.