Meer verbouwingen, dus ook meer afval

We hebben in 2020 flink wat opgeruimd, verbouwd en weggegooid met z’n allen. Er werd 9,1 miljard kilogram huishoudelijk afval ingezameld, 521 kilogram per inwoner. In 2019 was dit iets minder dan 8,5 miljard kilogram, 492 kilo per inwoner. Het huishoudelijk restafval en het groente-, fruit- en tuinafval zijn het sterkst toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS over de afvalinzameling door gemeenten.

Meer hypotheekaanvragen om te verbouwen

Mede door een toename in klussen en verbouwen aan huis was er meer afval. Per inwoner is er ongeveer 3 kilo meer schoon puin en houtafval naar de milieustraat gebracht in 2020 vergeleken met het jaar ervoor. Ook dit jaar is verbouwen nog steeds populair, zo blijkt uit cijfers van het Hypotheek Data Netwerk (HDN). In het tweede kwartaal vroegen verbouwers meer dan 22.000 hypotheken aan in Nederland, ruim 33 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Populairste verbouwingen

Renovatie aan de buitenkant van het huis, zolder verbouwen om zo een extra kamer te hebben, aanbouw, huis verduurzamen door isolerende beglazing en het verbouwen van de keuken of de badkamer, bijvoorbeeld met een douchedeur van gehard glas. Dit zijn momenteel de populairste verbouwingen waarvoor huizenbezitters kiezen. Doordat velen van ons een tijd wat minder geld hebben uitgegeven, wordt er flink geïnvesteerd in ons huis. De kosten van een verbouwing, en hier valt verduurzamen en onderhoud ook onder, kunnen flink oplopen en zijn niet aftrekbaar bij de belastingaangifte. De financieringskosten voor een lening en de rente vaak wel.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Kosten die gemaakt worden voor het lenen voor een verbouwing of onderhoud zijn meestal wel aftrekbaar, zoals financieringskosten en de rente die je over de lening betaalt. Het gaat hierbij om afsluitkosten, de bemiddelingskosten en de notariskosten van een verbouwingslening of verbouwingsdepot. Deze kosten kunnen woningeigenaren in een keer aftrekken. Een huizenbezitter die met eigen geld een verbouwing betaalt, kan niets aftrekken bij de belastingaangifte. Sommige woningeigenaren financieren een verbouwing via hun hypotheek. Dit kan door de hypotheek te verhogen. Voor deze extra lening kan de hypotheekrente worden afgetrokken, mits er aan een aantal voorwaardes wordt voldaan.

Wanneer is rente aftrekbaar?

In sommige gevallen is de rente over de lening aftrekbaar, bijvoorbeeld als er kozijnen worden vervangen, in het geval van asbestverwijdering, onderhoudsschilderwerk of als de keuken wordt verbouwd. De rente is ook aftrekbaar als er energiebesparende werkzaamheden worden verricht, zoals het leggen van zonnepanelen of het installeren van een warmtepomp. Kosten voor verbouwing of het onderhoud van je huis zijn niet aftrekbaar. Het is goed dit voorafgaand aan een verbouwing helder te hebben, zodat je niet met onvoorziene kosten krijgt te maken.

Als je van plan bent om te gaan verbouwen en je hebt hiervoor geld geleend, dus een verbouwingslening of een verbouwingsdepot, dan moet je kunnen aantonen dat dit geld gebruikt is voor een verbouwing. Bewaar daarom alle bonnen en rekeningen, zodat je deze kan laten zien als hiernaar gevraagd wordt.