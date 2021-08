Na 13 augustus mogen eendaagse festivals weer doorgaan

Eendaagse festivals mogen na 13 augustus weer doorgaan, maar wel onder strenge voorwaarden. Het kabinet had festivals tijdelijk verboden wegens de snelle toename van het aantal besmettingen, maar sommige evenementen zonder vaste zitplaatsen mogen toch weer doorgaan. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte bekendgemaakt.

De festivals mogen in ieder geval tot 1 september doorgaan met hooguit 750 bezoekers. Ook moet het evenement in de openlucht zijn, of moet de tent aan vier kanten open zijn. De bezoekers moeten een vaccinatiebewijs, negatieve test of herstelbewijs hebben. Als dit voor festivals onhaalbaar is kunnen ze gebruikmaken van de garantieregelingen, zei Rutte.

Vorige week werd aangekondigd dat festivals met overnachting tot 1 september van de baan zijn.