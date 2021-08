Piets weerbericht: Een paar dagen beter

We moeten het hebben van een paar dagen met beter weer. Vandaag, morgen en woensdag lijken de betere dagen van deze week te worden met in het overgrote deel van het land droog weer.

Het zuiden heeft vandaag nog last van een storing en in het Waddengebied kan wel eens een buitje vanaf de Noordzee voorkomen. Morgen komen in het zuidoosten ook een paar buien of buitjes voor, maar is er overal wel zon.

Woensdag is alweer een dag met een toenemende buienkans. Ik ga er nu nog vanuit dat wij het dan bijna in geheel Nederland tot de avond of nacht droog kunnen houden. Het zuiden heeft als eerste de buien. De zware buien met veel regen en onweer komen vanaf donderdag terug.

Piet Paulusma