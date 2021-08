Wachttijd na Janssen-prik wordt verlengd naar vier weken

Wie het coronavaccin van Janssen heeft gehad, wordt binnenkort pas na vier weken gezien als volledig gevaccineerd, meldt premier Mark Rutte maandag. Tot dusver duurde het twee weken voordat iemand die was geprikt met Janssen een groen vinkje kreeg in de CoronaCheck-app. De nieuwe regel gaat in per 14 augustus.

Het vaccin heeft volgens de demissionaire premier “iets meer inwerktijd nodig”.

Het duurt even voor de regel ingaat omdat het “juridisch inregelen” vereist, aldus Rutte. Daarom is de CoronaCheck-app nog niet aangepast voor mensen die voor 14 augustus het Janssen-vaccin krijgen of al hebben gehad. Wel vraagt Rutte deze mensen zich voor het verstrijken van de vier weken “zo op te stellen alsof het vaccin nog niet volledig werkzaam is”.