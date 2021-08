Aantal ziekenhuisopnames stijgt niet meer, minder positieve tests

Het aantal mensen dat vanwege het coronavirus in het ziekenhuis belandt, stijgt niet meer. De piek lijkt bereikt, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen week zijn 541 mensen opgenomen. Een week geleden meldde het instituut 538 nieuwe ziekenhuisopnames, wat door nameldingen uitkwam op 564. Het aantal mensen dat op een intensive care belandde steeg wel iets, van 115 naar 130.

Het zijn wel aanzienlijk meer opnames dan in de weken ervoor. Eind juni en begin juli kwamen per week zo’n vijftig tot honderd mensen in een ziekenhuis terecht.

Het aantal positieve tests blijft snel dalen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 21.005 meldingen. Dat is een afname van bijna 44 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Toen waren er 37.343 nieuwe gevallen, en dat was 46 procent minder dan de week daarvoor.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg licht, van 21 naar 28. Dat is vergelijkbaar met de situatie half juni. Maar het valt in het niet bij het hoogtepunt van de laatste golf. Rond de jaarwisseling, vlak voor het begin van de vaccinatiecampagne, waren er meer dan honderd meldingen van sterfgevallen per dag.

Het reproductiegetal daalde een fractie. Het cijfer geeft aan hoe snel of langzaam het coronavirus zich verspreidt. Dat getal stond vorige week dinsdag op 0,8 en afgelopen vrijdag op 0,7. Nu is het 0,69 geworden, het laagste niveau sinds 1 juni vorig jaar. Een getal van 0,69 betekent dat een groep van honderd coronapatiĆ«nten gemiddeld 69 anderen besmet, die het virus op hun beurt overdragen aan zo’n 48 anderen, die vervolgens 33 mensen aansteken. De groep nieuwe gevallen wordt kleiner en kleiner en de uitbraak kan langzaam doven. Een paar weken geleden stond het getal op 3 en dat was juist het hoogste niveau ooit.

Het aantal positieve testen daalt in elke leeftijdsgroep, maar vooral onder jongvolwassenen. Een paar weken geleden testten 1852 op elke 100.000 mensen van 18 tot 24 jaar positief, afgelopen week waren het er 325 op de 100.000. Bij 25- tot 29-jarigen daalde het relatieve aantal positieve tests van 915 naar 215 op de 100.000.