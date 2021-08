Onderzoekers: 167.000 elektrische steps ondanks strenge regels

In Nederland rijden zo’n 167.000 elektrische steps rond, meldt marktonderzoeker Multiscope op basis van onderzoek onder duizenden Nederlanders. Dat lijkt een aanzienlijk aantal, want met de steps is het in veel gevallen niet toegestaan om op de openbare weg te rijden. De overheid heeft daar nog geen toestemming voor gegeven. Toch wordt het apparaat steeds populairder. Volgens de onderzoekers zouden ongeveer 72.000 mensen voor het einde van het jaar nog een elektrische step willen kopen.

“Vrijwel alle e-steps die je in Nederland en het buitenland op straat ziet, zijn in Nederland verboden op de openbare weg”, valt te lezen op de website van de ANWB. Elektrische steps, skateboards en segways zijn alleen op de weg toegestaan als de overheid deze heeft aangewezen als ‘bijzondere bromfiets’. Slechts enkele merken zouden daaraan voldoen. Volgens de ANWB wordt de regelgeving aangepast en worden e-steps waarschijnlijk toegestaan op de openbare weg. Op zijn vroegst zou dat medio 2022 zijn.

De regels rond dit soort elektrische voertuigen zijn eerder aangescherpt na het dodelijke ongeluk met de eveneens elektrisch aangedreven stint in Oss in 2018. Daardoor worden er strengere eisen gesteld voor onder meer de remmen van de bijzondere bromfietsen.

In totaal heeft volgens Multiscope zo’n 3 procent van de Nederlanders een licht elektrisch voertuig, waar alle elektrisch aangedreven voertuigen behalve de fiets toe worden gerekend. Een groot deel van die apparaten betreft de e-steps. Ook elektrische scooters en voertuigen zoals de segway zijn relatief veel in gebruik.