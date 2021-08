Piets weerbericht: De ene zomer is de andere niet

Het ene jaar is het andere niet. En dan heb ik het over het weer van dit jaar tot nog toe. Niet alleen als het gaat om de winter, het voorjaar en om de zomer, maar de herfst kan ook weleens totaal anders worden dan de afgelopen jaren.

Als ik kijk naar de zomers van de afgelopen jaren vallen die van 2019 en 2020 op. De zomer van 2019 stond ik veertien dagen op de camping en het was snikheet met op 25 juli het legendarische record van 40,7 in Gilze-Rijen.

Vorig jaar zomer was de record hete en lange hittegolf in augustus zeer extreem. Deze zomers gaven ook extreme buien.

De huidige zomer is nog niet van de hittegolven en de lange perioden met vast en stabiel zomerweer. Het weer zal op de korte en ook op de langere termijn volgens mij nog niet omslaan. De kansen op stabiel zomerweer worden naar mijn mening in de laatste 10 dagen van augustus pas groter of in september.

Piet Paulusma