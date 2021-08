Weer minder nieuwe coronagevallen en meer ziekenhuisopnames

Steeds minder mensen lopen het coronavirus op. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 20.000 tot 22.000 mensen in Nederland positief getest. De druk op de zorg blijft nog wel toenemen, het aantal ziekenhuisopnames is verder gestegen, hoewel daar misschien ook een omslagpunt bereikt is.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met de wekelijkse cijfers over de stand van de uitbraak. Vorige week meldde het instituut dat in de zeven dagen ervoor 37.343 mensen positief waren getest. Dat was 46 procent minder dan de voorgaande week, toen 69.731 mensen positief waren getest.

In de zes dagen na de laatste update zijn 18.774 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 3129 per dag. Dat kan betekenen dat het weekcijfer dinsdag ergens tussen de 21.000 en 22.000 zou kunnen uitkomen, wat opnieuw een daling van ongeveer 40 procent zou zijn.

In de wekelijkse update meldt het RIVM ook hoeveel coronapatiƫnten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Dat aantal komt mogelijk uit op ongeveer 700, tegen 538 een week eerder. Het aantal nieuwe opnames is de laatste paar dagen wel wat stabieler. Het aantal sterfgevallen dat in een week tijd is gemeld, stijgt hoogstwaarschijnlijk tot ongeveer 30. Vorige week meldde het RIVM 21 sterfgevallen en de week ervoor 14.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Dat cijfer stond een paar weken geleden op 3, het hoogste niveau ooit. Afgelopen vrijdag was het gezakt naar 0,7 en dat is het laagste niveau in ruim een jaar tijd. Bij zo’n laag getal kan de uitbraak langzaamaan doven. Het cijfer gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen vorige week zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Het zijn er waarschijnlijk 850.000 tot 900.000 en dat zou het laagste aantal sinds begin mei zijn. Meer dan 84 procent van de volwassenen heeft in elk geval een eerste prik gehad, en daarmee behoort Nederland tot de top van Europa.