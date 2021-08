Weer Urker voor rechter na geweld tegen journalist

Een 35-jarige man uit Urk moet dinsdag voor de politierechter in Lelystad verschijnen omdat hij zou hebben geprobeerd een verslaggever van PowNed aan te rijden. De betrokken verslaggever was op 28 maart met een cameraman bij de Sionkerk in Urk. Die opende destijds ondanks de coronamaatregelen de deuren voor alle gelovigen, wat tot de nodige ophef leidde.

Vorige week veroordeelde de politierechter twee Urker broers tot taakstraffen, omdat zij geweld hebben gepleegd tegen dezelfde verslaggever. Zijn cameraman kreeg eveneens een klap.

De rechter hekelde in die zaak het geweld tegen de persvertegenwoordigers. “Je valt journalisten niet aan”, zei hij bij de uitspraak, “ook niet als je hen te confronterend, te provocerend of misschien zelfs ontzettend vervelend vindt.” De broers zeiden dat zij hadden ingegrepen omdat zij de verslaggever agressief te werk vonden gaan. Een van hen betuigde spijt.