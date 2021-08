Het snelst groeiende e-scootermerk van Nederland

IVA Mobility heeft met de E-GO modellen zeer snel marktaandeel kunnen bemachtigen en groeit gestaag door. Wat is de reden dat IVA inmiddels tot de top van de e-scooter markt behoort?

In eerste instantie beschikken de IVA E-GO modellen over de sterkste motoren met de meeste power, maar ze zien er ook stijlvol uit én bovenal zijn ze zeer betaalbaar geprijsd. Met de IVA E-go scooters wordt een topkwaliteit scooter voor een nette prijs werkelijkheid. Alle onderdelen van de IVA-E-go zijn van het hoogste niveau. De modellen zijn namelijk ontwikkeld met onderdelen van gerenommeerde zoals Bosch, Samsun, Panasonic en LG. Het resultaat is een snelle, betrouwbare e-scooter die jaren meegaat. Opvallend zijn ook de gadgets: modern en hightech, maar alleen datgene wat je echt nodig hebt. Als je een e-scooter overweegt is IVA het merk dat je moet leren kennen. Hieronder lees je waarom dit het snelst groeiende e-scootermerk is in Nederland.

Prijs-kwaliteit verhouding

De elektrische scooters zijn in opmars. Naast dat je het milieu spaart, maak je geen benzinekosten en reis je lekker stil. De aanschaf van een e-scooter is wel wat prijziger: zeker bij de meer geavanceerde modellen. IVA -E-go scooters zorgen daarin voor een revolutie: ze zijn snel en eigentijds, maar hebben een bescheiden prijskaartje voor wat je krijgt. Een zeldzaamheid op de scootermarkt. IVA maakt daarmee ook de weg vrij voor scooterfans met een meer bescheiden budget. Daarbij heb je de keuze uit een aantal nieuwere en oude modellen: allemaal uitgerust met top onderdelen.

Betrouwbare en krachtige onderdelen

Alle onderdelen van de IVA E-go scooters zijn gemaakt op een hoge levensduur: van de accu tot het EBS systeem: het hele plaatje klopt qua veiligheid, snelheid en kracht. Zo zijn IVA E-go scooters uitgerust met:

Een krachtige, koolborstelloze Bosch motor

Een uitneembare Samsung lithium accu

EBS remsysteem tegen spinnen en slippen

Ingebouwd alarmsysteem (nieuwere modellen)

De lithium accu van Samsung in de IVA E-go beschikt over een actieradius van maximaal 80 km. Dit is veel voor één accu. Is het je nog niet genoeg, dan kun je de actieradius uitbreiden naar 160 km met een tweede accu. Uniek is ook het ingebouwde alarmsysteem bij de nieuwere modellen. Zo’n grote actieradius én het alarmsysteem vind je weinig terug bij andere e-scooters.

Snel, sneller, snelst

Snel optrekken? Met de IVA E-go S5 trek je in 3,7 seconden op naar 45 km. Veel scooter liefhebbers vragen zich af of een e-scooter net zo snel is als een benzinescooter. Als je de IVA E-go S5 uitprobeert, twijfel je niet langer. De IVA E-go S5 is zelfs de snelste e-scooter van dit moment. Met de krachtige remmen en EBS (electronic brake system) zit je ook qua veiligheid altijd goed.

Alleen gadgets die je nodig hebt

Over de gadgets van de IVA E-go scooters is goed nagedacht. Het zijn namelijk alleen dié functies waar je wat aan hebt, in plaats van modules en apps die onnodig jouw data verzamelen. Zo is de IVA E-go voorzien van:

Een USB poort om je smartphone op te laden

Een ingebouwde Bluetooth speaker

Een alarmsysteem (nieuwere modellen)

Keyless driving (nieuwere modellen)

Keyless Driving is een mooie, eigentijdse gadget. Je start de scooter hiermee op een afstand, waardoor je meteen kan rijden als je opstapt. Nog nooit klopte de uitdrukking ‘opstappen en wegrijden’ zó goed!

Verschillende IVA E-go modellen

IVA heeft verschillende E-go modellen voor elke liefhebber. Van eenvoudig tot luxe: elke scooter is even betrouwbaar. Bovendien worden de IVA E-go scooters uitgevoerd in verschillende kleuren. Een opvallende kleur, of liever zwart? Het is allemaal mogelijk. Momenteel zijn de volgende IVA modellen op de markt:

IVA E-go S2

IVA E-go S3

IVA E-go S4

IVA E-go S5

IVA E-go S8

IVA Lux (retro uitstraling, extra mooie afwerking

De IVA E-go scooters zijn elk verkrijgbaar in een 25 km én een 45 km versie. Afhankelijk van je wensen, kun je je IVA scooter uitbreiden met accessoires zoals een koffer, windscherm of valbeugels.