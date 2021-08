ID&T: situatie rondom cultuursector doet pijn

De situatie in de culturele sector en de besluitvorming van het kabinet hierover “blijft steken”, zegt Rosanne Janmaat, operationeel directeur bij ID&T. “De reisbranche mag steeds een stukje verder open en de culturele sector lijkt steeds een stukje verder dicht te gaan. Het is niet dat we het een andere branche niet gunnen, maar het steekt natuurlijk wel.” ID&T is organisator van grote festivals en feesten als Mysteryland, Defqon.1 Weekend Festival, Awakenings en Sensation.

Woensdag besloot de festivalorganisator een kort geding tegen de overheid niet door te zetten. Ze ziet er geen juridische mogelijkheid toe, nu het kabinet met een aanvullende motivering is gekomen voor het besluit om grote evenementen voorlopig niet toe te staan en strenge regels te hanteren voor kleinere evenementen.

Dinsdag riep het muzikale multitalent Jett Rebel het kabinet ook op om meer te doen voor de cultuur- en entertainmentbranche. “Elke noodkreet die klinkt vanuit mijn sector wordt opgevat als gezeik. Weinigen van ons durven hier wat over te zeggen, uit angst. Ik spreek uit liefde voor de complete entertainmentsector en kunst in de breedste zin van het woord”, schrijft Jett Rebel. Hij zegt zelf de laatste maanden maar moeilijk te kunnen rondkomen en overweegt een andere baan te zoeken.