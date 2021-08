ID&T stopt kort geding over festivals

Festivalorganisator ID&T zet het kort geding tegen de overheid niet door, laat een woordvoerder woensdag weten. ID&T spande samen met tal van organisaties een kort geding aan om duidelijkheid te forceren over de rest van het festivalseizoen. De zaak werd vorige week al aangehouden omdat het demissionair kabinet afgelopen maandag bekend zou maken of eendaagse festivals na 13 augustus door kunnen gaan.

“In het voorgenomen kort geding was het uitgangspunt dat het besluit van 9 juli onrechtmatig en onzorgvuldig genomen was, omdat het kabinet de Fieldlab-resultaten niet had meegenomen in de besluitvorming. Om deze reden wilde de ID&T Groep het besluit helemaal of gedeeltelijk nietig laten verklaren”, luidt de verklaring van de organisatie. Op 9 juli maakten demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge bekend dat meerdaagse evenementen voorlopig niet meer worden gehouden en dat bezoekers van een evenement moeten zitten.

“Inmiddels heeft het kabinet, samen met het OMT, voor een aanvullende motivering gezorgd. Het kabinet heeft daarmee, op papier, haar eigen nalatigheid ongedaan gemaakt. Voor een kortgedingrechter is er dan nauwelijks meer ruimte om het kabinet hierop de corrigeren.” Volgens het demissionair kabinet is het logistiek onuitvoerbaar om een meerdaags festival veilig te organiseren. Dat besluit noemde ID&T “pijnlijk, maar begrijpelijk”.

ID&T roept de overheid alsnog op tot volledige opening in september, omdat dan iedereen die dat wil gevaccineerd kan zijn. Op 13 augustus neemt het kabinet nieuwe besluiten over het coronabeleid voor de komende periode. Dan wordt waarschijnlijk ook meer duidelijk over wat er gebeurt met evenementen in september.

De komende twee weken zijn alle evenementen zonder zitplaatsen vanwege het coronavirus nog verboden. Vorige week kondigde het kabinet aan dat meerdaagse festivals met camping tot 1 september verboden blijven. Daardoor werden onder meer Lowlands, Down The Rabbit Hole en Mysteryland geannuleerd.