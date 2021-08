Nederland helpt bij bestrijding bosbranden in Albanië

Nederland stuurt twee helikopters naar Albanië om te helpen bij de bestrijding van bosbranden in het Balkanland. Ook Tsjechië stelt een heli beschikbaar. Andere EU-landen schieten ook Italië, Griekenland en Noord-Macedonië te hulp met materieel en brandweerpersoneel. In heel Zuid-Europa woeden bosbranden, de zwaarste in jaren.

Een van de Nederlandse transporthelikopters vertrekt donderdag, de andere gaat vrijdag naar Albanië, meldt het ministerie van Defensie. De luchtmacht begint zaterdag met blussen. De Chinook-helikopters zijn uitgerust met een ‘bambi bucket’. “Dat is een flexibele zak waarmee per keer 10.000 liter op het vuur kan worden gegooid”, legt het ministerie uit.

Volgens Defensieminister Ank Bijleveld is het goed dat Nederland Albanië kan steunen met het blussen van de brand “in een uniek natuurgebied”. Daarnaast “is het natuurlijk de bedoeling dat het vuur de bewoonde wereld niet bereikt”, aldus de demissionaire bewindsvrouw.

De hulp wordt vanuit Brussel gecoördineerd en medegefinancierd in het kader van het Europese mechanisme voor civiele bescherming (rescEU). Daar kunnen landen in een noodsituatie bij natuurrampen om bijstand vragen. Frankrijk stuurt woensdag twee blusvliegtuigen naar Italië, terwijl Cyprus twee blusvliegtuigen en brandweermensen naar Griekenland heeft gezonden. Slovenië ondersteunt Noord-Macedonië met een brandweerploeg van 45 personen.

EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisisbeheer): “We werken de klok rond om te helpen. Ik dank Cyprus, Tsjechië, Frankrijk, Slovenië en Nederland. Dit is een mooi voorbeeld van Europese solidariteit in tijden van nood.”

RescEU werd vorige maand al ingezet bij bosbranden op het Italiaanse eiland Sardinië en eerder deze week in Turkije.

De Chinooks worden tijdelijk gestationeerd op een militaire basis in Albanië. Een van de toestellen staat daar als reserve paraat.