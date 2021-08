Piets weerbericht: Geen droog weer garantie

Eerder deze week ging ik ervan uit dat het vandaag een keurige zomerdag zou worden met droog weer. Maar ik geef voor vandaag geen droog weer garantie af.

Het is nog steeds instabiel. De onstabiliteit gaat de komende dagen alleen maar toenemen. Het zijn de depressies die vanaf morgen voorlopig het weerbeeld gaan bepalen. Maar echt koud wordt het niet. De afgelopen dagen lagen de temperaturen onder de normale waarden, maar morgen komen wij rond normaal uit.

Normaal geldt voor 4 augustus in De Bilt een maximumtemperatuur van 23,9 graden. Maastricht en Twente komen normaal ook rond 24 graden uit. Voor Leeuwarden geldt een maximum van 22,0 graden. Morgen verwacht ik de 22 graden in het noorden tot de 24 graden in Limburg en Brabant. Dus rond normaal. In het weekend gaan we geleidelijk iets onder de normale waarden uitkomen.

Piet Paulusma