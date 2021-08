Reizigers vanuit België per zondag gecontroleerd op coronabewijs

Reizigers die vanuit België terug naar Nederland reizen kunnen vanaf zondag gecontroleerd worden op hun coronabewijs, meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. Reizigers die tijdens een controle geen coronabewijs bij zich hebben, krijgen een boete van 95 euro. In de grensregio aan de grens van Duitsland wordt niet gecontroleerd.

Dat er geen controles zijn aan de oostkant van Nederland komt doordat de risicogebieden vooral in het zuiden van Europa liggen. België, delen van Frankrijk, Spanje en delen van Portugal zijn geel.

Eind juli werd bekend dat reizigers vanaf 12 jaar die uit EU-landen met een geel reisadvies komen per 8 augustus een coronabewijs bij zich moeten hebben. Zij moeten dit desgevraagd tonen aan de Koninklijke Marechaussee. Dit kunnen een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn. Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app. Andere reizigers moeten zich voor hun terugreis laten testen in het land waar zij verblijven. Bij een PCR-test is dit maximaal 48 uur voor vertrek, bij een antigeen-test is dit 24 uur. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door mobiele teams, zegt de woordvoerder. Er zullen dan ook geen controleposten van de marechaussee komen.

Mensen die niet met een eigen vervoermiddel reizen worden gecontroleerd door vervoersmaatschappijen.