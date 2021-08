Aangifte GGD Hollands Midden tegen Willem Engel om bedreiging

De GGD Hollands Midden heeft donderdag aangifte gedaan tegen Willem Engel wegens bedreiging, bevestigt een woordvoerder van de GGD. De voorman van Viruswaarheid riep woensdag via Twitter zijn volgers op foto’s te maken van medewerkers van de GGD op vaccinatielocaties. Bij een prikbus in Lekkerkerk (Zuid-Holland) werd gehoor gegeven aan de oproep.

Engel zei op Twitter dat hij wilde dat er foto’s van de medewerkers worden gemaakt, zodat ze over een paar jaar voor de rechter kunnen worden gebracht.

Directe aanleiding voor de aangifte was volgens de woordvoerder een incident bij de prikbus in Lekkerkerk. “Onze medewerkers werden van dichtbij benaderd door mensen met camera’s. Zij voelden zich bedreigd”, aldus de woordvoerder. “De GGD Hollands Midden besloot hier een grens te trekken. In principe mag iedereen roepen wat diegene wil, maar wanneer het ook wordt uitgevoerd is het een ander verhaal. Tot hier en niet verder.”

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de GGD Hollands Midden bezig is met de aangifte, maar deze procedure loopt nog. Officieel is de aangifte dus nog niet rond.