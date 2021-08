Grote brand in loods met foodtrucks in Amsterdam

In een loods van ongeveer duizend vierkante meter aan de Turbinestraat op een bedrijventerrein in Amsterdam-West is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt en probeert volgens een woordvoerder te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende panden. In het gebouw staan volgens de brandweer onder meer foodtrucks opgeslagen.

Het pand staat volledig in brand en is niet meer te redden. Meerdere goederen in de omgeving, waaronder enkele auto’s, zijn in veiligheid gebracht.

Bij de brand komt veel rook vrij die over het bedrijventerrein trekt. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook deuren en ramen te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen.