Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is donderdag iets toegenomen, na de daling een dag eerder. Er liggen daar nu 673 covidpatiënten, elf meer dan woensdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Woensdag daalde het aantal patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, voor het eerst in drie weken. In de afgelopen weken kwamen er met de dag meer coronapatiënten bij in de ziekenhuizen.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 474 patiënten met Covid-19, vier meer dan woensdag. Op de ic’s nam het aantal ernstig zieke coronapatiënten toe met zeven tot 199.

In de afgelopen 24 uur kwamen er op de verpleegafdelingen 73 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic’s werden 24 patiënten binnengebracht.

Het LCPS gaf eerder aan dat ziekenhuizen het deze week nog drukker zullen krijgen met covidpatiënten. Ook liet de ziekenhuisorganisatie weten dat het moeilijk te voorspellen is wanneer de daling gaat inzetten.