Meisje (5) overleden na explosie plezierjacht Kropswolde

Een van de kinderen die bij een explosie woensdag op een plezierjacht in de haven Meerwijck in Kropswolde gewond raakte, is overleden. Het gaat om een meisje van 5 jaar, bevestigt de gemeente Midden-Groningen na berichtgeving door RTV Noord.

De explosie vond woensdag rond 13.45 uur plaats bij een camping aan de Strandweg langs het Zuidlaardermeer. De precieze oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Behalve het 5-jarige meisje raakten nog vijf mensen gewond, onder wie drie ernstig. De slachtoffers zijn een 28-jarige vrouw, twee mannen van 29 en 64 jaar en nog twee minderjarigen, allen afkomstig uit de gemeente Midden-Groningen.

In een radioprogramma van RTV Noord, waar locoburgemeester van Midden-Groningen Erik Drenth donderdag te gast was, werd door de omroep gemeld dat de slachtoffers tot dezelfde familie behoren. De gemeente kan dit nog niet bevestigen.

De locoburgemeester geeft in het programma aan dat het afwachten is hoe alles verder verloopt. “Ik heb contact met de mensen van de camping, als daar nazorg nodig is dan kunnen we assisteren. Ook heb ik via familieagenten contact met de familie.”

De politie Groningen meldde donderdag al dat de toestand van een van de kinderen kritiek was.

Er vindt forensisch onderzoek plaats op het schip en betrokkenen en ooggetuigen worden gehoord.