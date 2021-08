Loket Giro 777 vanaf vrijdag open voor gedupeerden Limburg

Inwoners van Limburg die gedupeerd zijn door de wateroverlast van vorige maand, kunnen vanaf vrijdag een gift van 1000 euro van Giro 777 aanvragen. Ze kunnen de aanvraag tot en met 16 augustus doen via de website van hun gemeente, meldt het Nationaal Rampenfonds.

Het is de bedoeling dat het geld snel en zonder omhaal wordt uitgekeerd aan iedereen die de begane grond heeft zien overstromen en daardoor ernstige schade aan woning en inboedel heeft opgelopen, aldus het fonds. Het streven is dat iedereen die daarvoor in aanmerking komt, voor 1 september de gift heeft ontvangen. Het bedrag wordt belastingvrij uitgekeerd en heeft geen invloed op een eventuele (bijstands)uitkering.

In aanmerking komen huishoudens die aanzienlijke schade hebben geleden als gevolg van de wateroverlast. Het water moet echt op minimaal plinthoogte in de woonvertrekken op de begane grond hebben gestaan, dus niet alleen in de kelder, de berging of de tuin. Bij eventuele controle moet dit kunnen worden aangetoond. De straat moet bij de gemeente bekend zijn als straat die blank heeft gestaan.

Voorzitter ClĂ©mence Ross-van Dorp van het Nationaal Rampenfonds is tevreden met de regeling zoals die nu is opgetuigd. “In goed overleg is in korte tijd een praktische, weinig bureaucratische uitvoeringsafspraak gemaakt. Wij zijn daarvoor zeer erkentelijk. Zo kan de solidariteit met de gedupeerden van de overstromingsramp, waarvan zoveel Nederlanders door hun bijdrage via de actie Giro 777 hebben blijk gegeven, voor de zwaarst getroffenen snel zichtbaar zijn.”

Via Giro 777 is intussen bijna 11 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de overstromingen. Dat bedrag is bijeengebracht door 190.000 donateurs.

Stichtingen en verenigingen kunnen al sinds vorige week een beroep doen op Giro 777 voor een bijdrage voor kleinschalige herstelprojecten.