Marechaussee sluit controles grensregio Duitsland niet uit

De Koninklijke Marechaussee sluit steekproefsgewijze controles bij de Duitse grens vanaf zondag niet uit, meldt een woordvoerder. Eerder is al gemeld dat reizigers die vanuit België terug naar Nederland rijden kunnen worden gecontroleerd op een coronabewijs, omdat veel risicogebieden in het zuiden van Europa liggen: België, delen van Frankrijk, Spanje en delen van Portugal zijn geel. Maar omdat de kleurcode van Italië vrijdag op geel springt, worden mogelijk ook reizigers vanuit Duitsland vanaf zondag gecontroleerd.

“Dat sluiten we niet uit”, zegt de woordvoerder. Volgens de zegsman worden alle reisontwikkelingen in Europa in de gaten gehouden en kan de aanpak hierop worden aangepast. De mobiele teams die hiervoor zijn vrijgemaakt, kunnen zich gemakkelijk verplaatsen wanneer nodig. “We rijden zo die kant op bij wijze van spreken.”

Reizigers die tijdens een controle geen coronabewijs bij zich hebben, krijgen een boete van 95 euro. “We gaan gelijk handhaven. Dat betekent dat we niet eerst zullen waarschuwen.”

Eind juli werd bekend dat reizigers vanaf 12 jaar die uit EU-landen met een geel reisadvies komen vanaf zondag een coronabewijs bij zich moeten hebben. Zij moeten dit desgevraagd tonen aan de Koninklijke Marechaussee. Dit kunnen een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn. Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app.

Andere reizigers moeten zich voor hun terugreis laten testen in het land waar zij verblijven. Bij een PCR-test is dit maximaal 48 uur voor vertrek, bij een antigeen-test 24 uur.

Mensen die niet met een eigen vervoermiddel reizen worden gecontroleerd door vervoersmaatschappijen.