Nederlandse helikopters onderweg naar Albanië vanwege bosbranden

De twee Nederlandse helikopters die gaan helpen bij de bestrijding van de bosbranden in Albanië zijn donderdagochtend rond 10.45 uur vertrokken, meldt het ministerie van Defensie. De helikopters zullen eerst een tussenstop maken in Zuid-Frankrijk, voordat ze naar het Balkanland doorvliegen. In Albanië woeden momenteel grote bosbranden, net als in andere delen van Zuid-Europa. Het gaat om de zwaarste bosbranden in jaren.

Eerder meldde het ministerie van Defensie dat de tweede helikopter pas vrijdag zou vertrekken.

De Chinook-helikopters zijn uitgerust met onder meer een zogenoemde bambi bucket. Dat is een flexibele zak waarmee per keer 10.000 liter op het vuur kan worden gegooid. Ook gaat er extra materieel mee naar Albanië. Naast de bemanning en techneuten vliegen ook een grondteam en andere ondersteunende medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht mee naar het land.

Demissionair defensieminister Ank Bijleveld zei eerder dat het goed is dat Nederland Albanië kan steunen met het blussen van de brand “in een uniek natuurgebied”. Daarnaast “is het natuurlijk de bedoeling dat het vuur de bewoonde wereld niet bereikt”, aldus de bewindsvrouw.

De hulp wordt vanuit Brussel gecoördineerd en medegefinancierd in het kader van het Europese mechanisme voor civiele bescherming (rescEU). Daar kunnen landen in een noodsituatie bij natuurrampen om bijstand vragen.

De Chinooks worden tijdelijk gestationeerd op een militaire basis in Albanië. Een van de toestellen staat daar als reserve paraat.