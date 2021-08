OM krijgt nieuwe beelden van uitgaansgeweld Mallorca

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland krijgt nieuw beeldmateriaal van het fatale Nederlandse uitgaansgeweld op Mallorca. De Spaanse politie is daarmee op de proppen gekomen, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving in De Telegraaf.

Ze kon niet zeggen of het beelden zijn van camera’s aan de boulevard in El Arenal, vlakbij de hoofdstad Palma, zoals de krant schrijft.

Woensdag werd een 19-jarige jongen uit Hilversum aangehouden in verband met de zaak op Mallorca. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van tweemaal poging tot doodslag omdat hij twee slachtoffers op en tegen het hoofd zou hebben geschopt. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid.

De Hilversummer was met een vriendengroep uit het Gooi op vakantie op het Spaanse eiland, waar ze ruzie zochten met andere Nederlandse vakantiegangers. Een 27-jarige man uit Waddinxveen werd daarbij dusdanig mishandeld dat hij later aan zijn verwondingen overleed. Dit gebeurde tijdens een tweede vechtpartij op de boulevard. Eerder was er ook al ruzie in een horecagelegenheid.

Op videobeelden die al snel rondgingen op internet is te zien dat een man hard tegen zijn hoofd wordt geschopt. Na onderzoek blijkt dat het hier niet om de Waddinxvener gaat. Van die vechtpartij zijn wel beelden, maar daarop is niet te zien hoe hij tegen het hoofd wordt getrapt.

Inmiddels hebben elf personen als getuige verklaringen afgelegd in dit onderzoek, van wie acht zelf ook aangifte hebben gedaan van tegen hen gepleegd geweld. Alle getuigen hebben de Nederlandse nationaliteit, zegt het OM.