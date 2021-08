Piets weerbericht: Augustus

De huidige maand augustus begint nu aan de vijfde dag en wat een verschil is dit met vorig jaar. In 2020 was 5 augustus de eerste dag van een recordhete hittegolf. Deze hittegolf zou het in De Bilt tot en met 17 augustus volhouden. De dertien dagen lange hittegolf kende maar liefst 9 tropische dagen. Alleen de hittegolf van 23 juni 1976 tot en met 9 juli 1976 kende meer tropische dagen in De Bilt en wel 10.

In 2019 kwam augustus met een late hittegolf van 23 augustus tot en met 28 augustus. Die hittegolf kwam met drie tropische dagen en was de tweede hittegolf van die zomer. In 2018 begin de tweede hittegolf van die zomer op 29 juli en hield het vol tot en met 7 augustus met 4 tropische dagen.

Zo heeft de maand augustus de afgelopen jaren nogal wat warmte en hitte gebracht. De warmste augustus in De Bilt staat op naam van 1995 met gemiddeld 20,5 graden. Augustus 2020 staat op de tweede plaats met een gemiddelde van 20,4 graden. De normale gemiddelde maandtemperatuur ligt voor augustus in De Bilt op 17,9 graden.

Piet Paulusma