Bijna 3000 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt verder

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 2951 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is lager dan de vorige vrijdagen. Daardoor daalt het gemiddelde aantal positieve tests verder.

Precies een week geleden registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ruim 3400 nieuwe positieve tests. De vrijdag ervoor waren het er bijna 6400 en nog een vrijdag eerder meer dan 11.000.

In de afgelopen zeven dagen zijn 18.722 mensen positief getest op het coronavirus. Dat komt neer op gemiddeld 2675 gevallen per dag. Dat is het laagste niveau in bijna een maand tijd. Het gemiddelde daalt voor de achttiende dag op rij.

Amsterdam telde het hoogste aantal bevestigde besmettingen. In de hoofdstad kregen 242 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Daarna volgen Rotterdam met 126 positieve tests en Den Haag met 106. In Almere zijn 79 mensen positief getest en in Utrecht 49. In twintig gemeenten testte geen enkele inwoner positief.

Het aantal sterfgevallen steeg met acht. Het gaat om twee Amsterdammers en twee mensen uit Den Haag, en verder om inwoners van de gemeenten Maastricht, Gorinchem, Westerkwartier en Gulpen-Wittem. Dat deze sterfgevallen nu zijn gemeld, betekent niet dat de mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. De registratie kan ook zonder storing een tijdje duren.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM te horen dat 37 coronapatiƫnten zijn overleden, gemiddeld ongeveer vijf per dag. Dat is het hoogste peil sinds 11 juni. Dit is te verwachten; wanneer het aantal coronagevallen stijgt, neemt een paar weken later het aantal ziekenhuisopnames toe, en daarna ook het aantal sterfgevallen. Momenteel daalt het aantal coronagevallen en stijgt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nauwelijks meer. Dan zou het aantal sterfgevallen ook weer kunnen beginnen te dalen.

Het aantal sterfgevallen valt overigens in het niet bij het de situatie rond de jaarwisseling, vlak voor het begin van de vaccinatiecampagne. Toen waren er meer dan honderd meldingen van sterfgevallen per dag.