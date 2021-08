Gedupeerden wateroverlast Limburg kunnen gift 1000 euro aanvragen

Het Nationaal Rampenfonds opent vrijdag een digitaal loket waar Limburgers die zijn gedupeerd door de wateroverlast van vorige maand een tegemoetkoming in de onkosten kunnen aanvragen. Het gaat om een gift van 1000 euro die volgens het fonds “snel en zonder omhaal” zal worden uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat het water op minimaal plinthoogte in de woonvertrekken op de begane grond heeft gestaan, dus niet alleen in de kelder.

Het loket is te bereiken via de website van de gemeente waar de gedupeerde woont. Tot en met maandag 16 augustus kunnen de aanvragen worden ingediend. Wie ervoor in aanmerking komt, zou het geld uiterlijk 1 september moeten hebben ontvangen, belastingvrij en zonder dat het een nadelige invloed heeft op een eventuele uitkering.

Het initiatief is bedoeld voor particulieren. Verenigingen en stichtingen kunnen al sinds vorige week een beroep doen op Giro 777 voor een bijdrage aan kleinschalige herstelprojecten.

Tot nu toe hebben 190.000 mensen geld gedoneerd via Giro 777. Er is bijna 11 miljoen euro in kas. “Op basis van beschikbare gegevens is de aanname dat het aantal aanvragen door gedupeerden die aan de criteria voldoen, onder de 8000 blijft”, aldus het rampenfonds. “Mocht dat niet zo zijn, dan zal mogelijk tot een lagere gift besloten moeten worden.”