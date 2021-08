Ministerie: oordeel over vaccinatie-eis bedrijven is aan rechter

Het ministerie van Volksgezondheid kan niet zeggen of het geoorloofd is dat enkele reisorganisaties en een dansschool willen dat hun klanten volledig gevaccineerd zijn. Een rechter zal uiteindelijk de afweging moeten maken of de stap van deze bedrijven geoorloofd is, aldus een woordvoerder.

Dansschoolhouder Peter Vlug was de eerste persoon die besloot zijn klanten om een vaccinatiebewijs te vragen. Uit een rondgang van de Volkskrant blijkt dat zeker drie reisorganisaties het voorbeeld volgen.

“In deze specifieke situaties kunnen we niet inschatten of het mag of niet”, zegt de woordvoerder. Maar het kabinet is er geen voorstander van dat er een samenleving ontstaat “waar het normaal is dat je naar een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd”.

Tegelijkertijd is er nog geen jurisprudentie over deze kwestie. “Een rechter kan zeggen: het is terecht, want je boekt er gezondheidswinst mee. Maar de rechter zal dat afwegen tegen de privacy, het recht om niet gediscrimineerd te worden”, aldus de woordvoerder.