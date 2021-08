Piets weerbericht: Zware buienweekend

Wij gaan richting een zware buienweekend. Zware buien met kans op onweer, veel regen, hagel en windstoten. Plaatselijk wateroverlast. Dus geldt een waarschuwing voor het verkeer en de watersport, maar ook voor thuis en op de camping of voor de strandtenthouders.

De komende nacht bereikt ons vanuit het zuidwesten een eerste buienlijn met stevige buien. Daarna volgen morgen overdag nog meer buien. Het zuidoosten zal dan minder last van deze buien hebben. In de avond en nacht naar zaterdag toe wordt het even minder buiig.

Zaterdag overdag neemt de buienactiviteit weer toe met in de avond en nacht ook talrijke buien. Deze buien komen overal voor. Ook zondagmiddag en avond is het raak. Natuurlijk zijn er droge onderbrekingen.

Wind: vrijdag staat er een krachtige tot harde wind en zondag ook een krachtige tot harde zuidwester.

Piet Paulusma