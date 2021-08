Tweede verdachte in zaak Mallorca aangehouden

De politie heeft donderdagavond een tweede verdachte aangehouden in de zaak rond de fatale mishandeling op Mallorca. Het is een 18-jarige jongen uit Hilversum. Het OM verdenkt hem van betrokkenheid bij het dodelijke geweld tegen het slachtoffer uit Waddinxveen op 14 juni in El Arenal op Mallorca.

Eerder deze week werd een 19-jarige man uit Hilversum aangehouden. De verdenking tegen hem is uitgebreid, hij wordt nu ook verdacht van het medeplegen van doodslag. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist over verlenging van zijn voorarrest.

Het OM verdacht de 19-jarige aanvankelijk alleen van tweemaal poging tot doodslag omdat hij twee slachtoffers op en tegen het hoofd zou hebben geschopt. De uitgebreidere aanklacht is gebaseerd op verklaringen van getuigen in combinatie met de beelden die al beschikbaar waren.

De 18-jarige Hilversummer wordt ook aangeklaagd voor poging tot doodslag tijdens de eerdere vechtpartij op de boulevard. Hij wordt maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Ondertussen gaat het onderzoek door en is de politie bezig op basis van nieuwe beelden de rol van andere betrokkenen in beeld te krijgen en hun identiteit te achterhalen.