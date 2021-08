Verdachte fataal bootongeluk Zeeland voor de rechter

De rechtbank in Amsterdam behandelt vrijdag de strafzaak tegen een 35-jarige man uit Koudekerke, die op 23 juli 2019 voor de Zeeuwse kust bij Zoutelande met zijn speedboot op een rubberboot botste. Daarbij kwam een 15-jarig meisje uit het Limburgse Neer, dat in de rubberboot zat, om het leven.

Volgens het OM had de speedbootbestuurder te veel gedronken. Het ongeluk gebeurde voor de ogen van een groot aantal strandgangers.

Hoewel de zaak in Zeeland speelt, moet de verdachte in Amsterdam terechtstaan. Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie legt zaken die zich hebben voorgedaan op de Noordzee voor aan de rechtbank in de hoofdstad, aldus een woordvoerder.

Het incident heeft zich inmiddels ruim twee jaar geleden voorgedaan. Het OM streeft naar afdoening van zaken binnen een jaar, zegt de woordvoerder, en betreurt dat het in dit geval aanzienlijk langer heeft geduurd. De coronacrisis heeft aan de vertraging bijgedragen, aldus het OM.