Verdachte in Mallorca-zaak voorlopig in de cel

De 19-jarige man uit Hilversum die is aangehouden in de zaak rond de fatale mishandeling op Mallorca blijft vastzitten. De man is woensdagochtend vroeg opgepakt en werd vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die besloot zijn voorarrest met twee weken te verlengen.

De man wordt verdacht van het medeplegen van doodslag op het 27-jarige slachtoffer uit Waddinxveen. Daarmee is de aanklacht tegen de woensdag aangehouden Hilversummer uitgebreid. Zijn aandeel in de doodslag zou blijken uit verklaringen van getuigen en beelden van de fatale mishandeling in de vroege ochtend van 14 juli. Het OM verdacht hem aanvankelijk alleen van tweemaal poging tot doodslag omdat hij die nacht twee andere slachtoffers op en tegen het hoofd zou hebben geschopt, onder wie een vriend van het dodelijke slachtoffer.

De politie heeft donderdagavond een tweede verdachte aangehouden. Het is een 18-jarige Hilversummer. Ook hij was volgens het OM betrokken bij het dodelijke geweld en wordt daarnaast verdacht van poging doodslag op de vriend van de Waddinxvener op de boulevard van El Arenal. Hij wordt maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

De verdachten waren met een vriendengroep op vakantie op het Spaanse eiland waar in de vroege ochtend van 14 juli ruzie werd gezocht met andere vakantiegangers. De zaak draait om twee geweldsincidenten buiten, na een ruzie in een horecagelegenheid. De 19-jarige Hilversummer was volgens het OM bij beide vechtpartijen betrokken, de 18-jarige Hilversummer zou bij het tweede incident actief zijn geweest. Het 27-jarige slachtoffer uit Waddinxveen werd op de boulevard dusdanig mishandeld dat hij later aan zijn verwondingen overleed.

In totaal hebben acht Nederlanders aangifte gedaan van openlijk geweld, mishandeling en poging doodslag. Het Spaanse onderzoek is recent overgedragen aan justitie in Nederland. Mogelijk volgen nog meer aanhoudingen. De politie is bezig op basis van nieuwe beelden de rol van andere betrokkenen in beeld te krijgen en hun identiteit te achterhalen.