Koning en koningin noemen prestatie Sifan Hassan historisch

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zondag hun complimenten gegeven aan de Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen in Tokio. “Ook in de laatste dagen van de Olympische Spelen is #TeamNL op dreef”, schrijft het paar op sociale media. In het bijzonder feliciteren zij Sifan Hassan met haar derde medaille.

“Door kracht en tactiek won zij op superieure wijze goud op de 10.000 meter hardlopen. Met haar inspirerende verhaal en uitmuntende prestaties is zij een voorbeeld voor velen”, schrijven Willem-Alexander en Máxima. “Van harte gefeliciteerd met deze historische prestatie.”

Dinsdag ontvangen ze Hassan en de andere Nederlandse medaillewinnaars op Paleis Noordeinde in Den Haag. Daarvoor worden de sporters en hun coaches gehuldigd op Sportcampus Zuiderpark in die stad.