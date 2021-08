Dik miljoen Nederlandse tv-kijkers voor sluitingsceremonie Spelen

De sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio is zondagmiddag door ruim 1,1 miljoen tv-kijkers in Nederland gevolgd. De uitzending staat op de derde plaats van de best bekeken programma’s van die dag, meldt de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Studio Tokio (1,2 miljoen) en het NOS Journaal van 20.00 uur (2,2 miljoen) staan in de daglijst respectievelijk op de tweede en eerste plek. Alle drie de programma’s werden uitgezonden op NPO 1. De Oranjezomer op SBS 6 trok ruim 941.000 kijkers en staat op de vijfde plaats.