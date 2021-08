Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is maandag iets toegenomen, na de lichte daling een dag eerder. In totaal liggen er nu 690 patiënten met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dat zijn er zeventien meer dan zondag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De bezetting in de ziekenhuizen laat al bijna een week een stabiel beeld zien, met kleine schommelingen tussen de 662 en 690 opgenomen covidpatiënten. Op de intensivecareafdelingen is het wel drukker aan het worden. Daar liggen nu 212 coronapatiënten, een toename van twaalf en het hoogste aantal sinds half juni. Op de verpleegafdelingen liggen 478 coronapatiënten, vijf meer dan zondag.

In de afgelopen 24 uur kwamen er op de verpleegafdelingen 52 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic’s werden negentien patiënten binnengebracht.