Kaag: nu of nooit in strijd tegen klimaatverandering

Het is “nu of nooit” in de strijd tegen klimaatverandering. Dat zegt D66-leider en demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag in reactie op het klimaatrapport van het IPCC. Ze vindt dat Nederland de leiding moet nemen op het gebied van het bestrijden van klimaatverandering. Dat zijn GroenLinks en de Partij voor de Dieren met haar eens.

“Het is code rood voor de mensheid, stelt het VN-klimaatpanel. Wij zijn de laatste generatie politici die onze manier van leven kunnen beschermen”, aldus Kaag.

De D66-leider pleit voor snelle maatregelen om de aangescherpte Europese klimaatdoelen te halen, en wil dat Nederland een leidersrol neemt op het gebied van klimaatbeleid.

GroenLinks-leider Jesse Klaver vraagt ook om een doortastender Nederlands klimaatbeleid. “Al zo lang ik leef zegt de wetenschap: de aarde warmt op. Ieder rapport steeds urgenter. Regeringen blijven vasthouden dat de aanpak van de klimaatcrisis geen haast heeft.”

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren komt met vergelijkbare kritiek. “Nu ervaart wereld de gevolgen van klimaatverandering. Hittegolven, droogte, bosbranden, hevige regenval, overstromingen.” Het wordt alleen maar erger, voorspelt zij. “Voorkom dat, kabinet. Doe eindelijk je werk.”

Geert Wilders reageert op de tweet van Kaag door nagenoeg dezelfde tekst over ‘code rood’ te gebruiken, maar die te betrekken op de islam. Hij heeft niet op het klimaatrapport gereageerd.