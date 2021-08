Piets weerbericht: het blijft buiig, tot woensdag

Verkeerswaarschuwing: Tijdens buien soms matig zicht door regen en soms veel water op de weg. Watersportwaarschuwing: kans op onweer en windstoten.

Maandag is het ronduit buiig weer en het kunnen stevige buien zijn met kans op onweer, veel regen en windstoten. Plaatselijk is er kans op wateroverlast. De zon heeft het vandaag moeilijk en de temperaturen komen tussen de 19 en 21 graden uit. De zuidwestenwind matig tot vrij krachtig met windstoten in kracht 6 of 7.

Vanavond wordt het minder buiig, maar het Waddengebied, het IJsselmeergebied en de overige kustgebieden doen hier niet aan mee. Daar blijft de kans op fikse buien met kans op onweer, veel regen en kans op windstoten.

Dinsdag bewolking met pittige buien

Morgen wordt een dag met bewolking, met nog een aantal pittige buien. De zon wint terrein en het droge weer ook. Overdag 20 tot 23 graden. De west- tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. In de avond en nacht droog weer.

Woensdag wordt een zomerdag met droog weer, zon en 23 of 24 graden. Nog meer zomer op donderdag met zon en 25 of 26 graden. Vrijdag is de zon er ook met temperaturen rond 23 graden.