Piets weerbericht: Vallende sterren deze week

Augustus is de maand van de Perseïden. We noemen ze meestal vallende sterren. Het is een meteorenzwerm die elk jaar weer terugkomt. De Perseïden zijn eind juli al te zien en sluiten op 24 augustus af.

Deze week is het de week van de vallende sterren. De komende nacht loopt het aantal vallende sterren al flink op. Door bewolking zullen we de vallende sterren niet overal even goed kunnen zien. Na vannacht bouwt het op naar het maximum in de nacht van donderdag op vrijdag.

In de avond en nacht van dinsdag op woensdag begint het al flink op te klaren. De avonden en nachten van woensdag op donderdag en donderdag op vrijdag kunnen ook vrij helder verlopen.

Piet Paulusma