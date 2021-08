Rechter beslist over voorarrest tweede verdachte Mallorca-zaak

De rechter-commissaris in Utrecht beslist maandag over de verlenging van het voorarrest van de tweede verdachte in de zaak rond de dodelijke mishandeling op Mallorca. De politie arresteerde de 18-jarige Hilversummer vorige week donderdag. Afgelopen vrijdag bepaalde de rechter-commissaris dat de als eerste opgepakte verdachte, een 19-jarige man uit Hilversum, twee weken vast moet blijven zitten.

De zaak draait om onder meer het dodelijke geweld tegen een 27-jarige man uit Waddinxveen. Het onderzoek van politie en justitie richt zich op twee vechtpartijen, die zich zouden hebben voorgedaan na een ruzie in een horecagelegenheid. De Waddinxvener moest het geweld met de dood bekopen, anderen raakten gewond. In totaal hebben acht Nederlanders aangifte gedaan van openlijk geweld, mishandeling en poging tot doodslag.

De verdachten zouden een dag na de geweldsuitbarstingen het vliegtuig naar Nederland hebben genomen. De Spaanse autoriteiten hebben het onderzoek vervolgens overgedragen aan Nederland. Vermoedelijk volgen nog meer aanhoudingen. De politie is bezig op basis van nieuwe videobeelden de rol van andere betrokkenen in beeld te krijgen en hun identiteit te achterhalen.