Rutte: klimaatrapport IPCC zeer zorgelijk

Demissionair premier Mark Rutte vindt het klimaatrapport van het IPCC “zeer zorgelijk”. Hij noemt het “extra belangrijk” dat de klimaatdoelstellingen in zowel Nederland als daarbuiten gehaald worden. Wel erkende hij dat er ook in Nederland “een gat” zit tussen de klimaatdoelen en de mate waarin die met het huidige beleid bereikt worden. Zowel het huidige als het volgende kabinet zal zich moeten inzetten dat gat te dichten, aldus Rutte.

Effectiever klimaatbeleid zal ook nodig zijn, wil het kabinet de eigen doelstellingen halen, stelde het Planbureau voor de Leefomgeving in oktober nog vast. Dit kabinet werkt daaraan en spreekt er ook de komende weken over. Ook zal het volgens de VVD-leider bij de formatie een belangrijk thema zijn.

Rutte ziet “een enorme kans” voor Nederland als het gaat om de klimaattransitie. Hij wil dat van de tien miljoen banen in Nederland er een paar miljoen “groen” zullen worden. “We moeten hierin vooroplopen in de wereld.” Dit kan volgens Rutte economische groei opleveren. Toch wilde hij nog niet zeggen of een eventueel kabinet-Rutte IV het groenste kabinet-Rutte ooit zal worden.

Eerder dit jaar was Milieudefensie nog erg kritisch op het klimaatbeleid van de afgelopen tien jaar, toen Rutte premier was. De organisatie concludeerde op basis van eigen onderzoek dat er nauwelijks winst geboekt is op het gebied van klimaat, milieu, energie en natuur. Ook zouden vooral burgers opdraaien voor de kosten, terwijl vervuilende bedrijven worden ontzien.