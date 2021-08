Rutte ziet nu geen aanleiding voor scherpere coronamaatregelen

Extra coronamaatregelen zijn nu niet nodig. Dat zei demissionair premier Mark Rutte. De coronacijfers lieten de afgelopen week een dalende trend zien, dus ander beleid is volgens hem niet nodig.

Het was vooraf niet de verwachting dat er maandag een verandering in het coronabeleid zou worden aangekondigd. Dit omdat er voor vrijdag weer een grote persconferentie op de planning staat. Daarin zal bekendgemaakt worden hoe het beleid er de komende periode uit zal komen te zien. Daarvoor is ook nieuw advies van het Outbreak Management Team gevraagd. Daar wilde Rutte niet op vooruitlopen.

Maandagochtend werd wel bekendgemaakt dat alle Nederlandse huishoudens een brief krijgen waarmee ze twee gratis zelftests kunnen krijgen. Het idee is dat mensen zo de kans kunnen verkleinen dat ze na hun vakantie anderen besmetten als ze ongemerkt het virus onder de leden hebben.

Door het moment waarop die brieven worden verstuurd en de manier waarop de gratis tests worden verspreid, zal niet iedereen die terugkomt van vakantie daar direct gebruik van kunnen maken. Volgens Rutte is de brief vooral bedoeld als bewustwordingscampagne. “Het is niet de bedoeling om heel Nederland in te smeren met zelftesten.”