Uitspraak in zaak fatale aanrijding pakketbezorger Wijchen

De rechtbank in Utrecht doet maandag uitspraak in de zaak tegen de 19-jarige pakketbezorger Tarik O. uit Woerden. Hij wordt ervan verdacht november vorig jaar in een woonwijk in Wijchen een 42-jarige man dood te hebben gereden die hem op zijn rijgedrag aansprak. Er is zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

De twee hadden een heftige woordenwisseling gehad over de rijstijl van O. De pakketbezorger zou veel te hard hebben gereden in de woonwijk. Volgens O. werd hij uitgescholden en kreeg hij een duw van het slachtoffer. O. stapte in zijn busje en gaf vervolgens gas toen het slachtoffer voor de auto stond om een foto van het kenteken te maken. De man belandde op de motorkap en daarna onder de bestelbus. O. zou tot twee keer toe over het slachtoffer heen zijn gereden.

De man overleed ter plaatse, voor de ogen van zijn echtgenote. De verdachte ging er na de aanrijding vandoor maar kon kort daarna worden aangehouden.

Deskundigen noemen O. sterk verminderd toerekeningsvatbaar en zien een grote kans op herhaling. Daarom adviseerden zij tbs met dwangverpleging. O. heeft, ondanks zijn jonge leeftijd, al een strafblad met meerdere zware delicten. Deskundigen menen dat hij als volwassene berecht kan worden. “Tarik beseft niet hoe groot het probleem is”, zei de psychiater op zitting vorige maand.